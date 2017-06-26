Шальке: Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем общаться с журналистами

Спортивный директор клуба немецкой Бундеслиги "Шальке-04" Кристан Хайдель выступил в воскресенье на собрании членов клуба и подвёл спортивные итоги непростого сезона и рассказал о будущих планах, сообщает официальный сайт немецкой команды.

- Если «Шальке» занимает 10-е место, то можно сделать вывод, что команда плохо или неправильно сформирована. Естественно, не каждый игрок показал себя так, как мы ожидали. Такой опытный игрок как Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед телевизионной камерой. И он знает это. Почти все новички влились в состав или входили в основную обойму. Но также у нас было 8 игроков, которые выбывали из строя на несколько месяцев. Несмотря на это, команда должна была показать лучший результат, чем 10-е место, - отметил Хайдель.

Как сообщал УНИАН, ранеет стало известно, что новый тренер "Шальке" определится относительно будущего Коноплянки в августе, когда стартует новый сезон Бундеслиги.