Детский фонд Месси скрыл 10 миллионов евро дохода

Фонд нападающего каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода, сообщает Isport со ссылкой на ABC.

По информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов. На самом деле он служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частных переговоров.

Читайте такжеРоналду может откупиться от тюрьмы за 14,8 миллиона евроМесси и его отец в 2009 году открыли в Росарио (Аргентина), где родился игрок, представительство фонда. Он был зарегистрирован в Испании как общественная организация.

Месси и его отец подписывали контракты, не представляя декларации на этот счет. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.

Как сообщал УНИАН, Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов. Позже появилась информация, что звездный аргентинец получил штраф вместо отбывания тюремного срока.