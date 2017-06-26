На "Арене Львов" сегодня состоится матч памяти выдающегося футболиста Баля

Сегодня, 26-го июня, на "Арене Львов" соберутся звезды украинского футбола, чтобы почтить память выдающегося львовянина, экс-футболиста киевского "Динамо" Андрея Баля, сообщает 032.ua.

На футбольный поединок во Львов приедут легендарные для украинского футбола фигуры: Алексей Михайличенко, Олег Лужный, Анатолий Демьяненко, Александр Шовковский, Василий Рац и многие другие.

Футбольный турнир на "Арене Львов" организуют при поддержке "Альфа Джаз Фест". Начало в 13:00.

Как сообщал УНИАН, Андрей Баль умер 9 августа 2014 на 57-м году. Баль резко почувствовал себя плохо утром, во время матча ветеранов на стадионе им. Банникова, в котором также принимал участие.

В составе киевского «Динамо» Андрей Баль четыре раза побеждал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке СССР, становился обладателем Кубка кубков УЕФА. В составе сборной СССР выступал на Кубке мира-1982, в составе юниорской сборной СССР становился чемпионом мира и чемпионом Европы. В последние годы Андрей Баль работал в структуре ФК «Динамо» - сначала ассистентом тренера, потом тренером-селекционером.