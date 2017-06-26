"Шахтер" проведет предсезонный сбор в Германии, где сыграет 6 товарищеских матчей

26 июня «горняки» отправляются на тренировочный сбор в Германию, где сыграют серию контрольных матчей, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Три встречи уже подтверждены:

1 июля. 17:30. «Шахтер» – «Бохум» (Германия)

5 июля. 18:30. «Шахтер» – «Хольштайн» (Киль, Германия)

9 июля. 18:00. «Шахтер» – ПАОК (Салоники, Греция)

Также на 29 июня, 3 и 7 июля запланировано еще три поединка. Кто будет соперником чемпиона Украины, станет известно в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, главный соперник горняков на внутриукраинской арене киевское "Динамо" нынешним летом проведет предсезонный сбор в Австрии, где также сыграет шесть контрольных матчей.

Старт нового футбольного сезона в Украине запланирован на 15 июля, когда в Одессе пройдет матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо".