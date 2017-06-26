Отец Жозе Моуриньо умер на 80-м году жизни

В воскресенье, 25 июня, умер Феликс Моуринью — отец главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает Isport со ссылкой на португальскую A Bola.

Моуринью-старший, которому 17 июня исполнилось 79 лет, в молодости был футболистом и выступал на позиции вратаря. Свою карьеру он начал в "Витории" из Сетубала, с которой дважды выигрывал Кубок Португалии, а в 1968-1974 годах выступал за "Белененсеш", в котором позднее, в 80-х годах, был помощником тренера и главным тренером.

Жозе Моуринью во время игровой карьеры выступал в двух командах под руководством отца: в сезоне-1981/82 — за "Риу Аве", в сезоне-1982/83 — за "Белененсеш".

Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом, оставив ее без комментариев.