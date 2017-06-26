Киевское "Динамо" будет готовится к новому футбольному сезону в Австрии и проведет 6 матчей

Киевское «Динамо», в минувший понедельник вышедшее из отпуска, накануне собралось в полном составе, с учетом «сборников» (эти футболисты после июньских матчей в составах своих национальных и молодежных команд получили соответствующую «отсрочку» на несколько дней), а уже в понедельник утром отправится на межсезонный сбор, который будет проходить в Австрии и продлится до 9 июля, сообщает Dynamo.kiev.ua.

В составе команды Александра Хацкевича на этом этапе подготовки к сезону будет работать 28 футболистов (4 вратаря и 24 полевых игрока).

Отметим, что после выступления в других командах на правах аренды в расположение «Динамо» вернулись Жуниор Мораес, Артем Кравец, Сергей Мякушко, Александр Гладкий, Александр Андриевский и Дмитрий Хльобас. Но не все они отправляются на австрийский сбор «бело-синих». Так, Кравец получил повреждение на одной из последних тренировок и по этой причине останется в Киеве, а Мякушко, Андриевский и Гладкий пока тренируются в составе молодежной команды «Динамо». Это же касается Павла Лукьянчука.

Что касается молодых исполнителей, которым предстоит работать с первой командой «Динамо» в Австрии, то это вратари Георгий Бущан, Владимир Маханьков, защитники Зураб Очигава, Александр Тымчик, полузащитники Богдан Михайличенко, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, а также упомянутый форвард Роман Яремчук.

Список игроков "Динамо"

Вратари: Максим Коваль, Артур Рудько, Георгий Бущан, Владимир Маханьков.

Защитники: Александр Пантич, Виторину Антунеш, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар.

Полузащитники: Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Богдан Михайличенко.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Беседин, Роман Яремчук, Дмитрий Хльобас.

Напомним, за период австрийского сбора «Динамо» проведет шесть контрольных поединков:

30 июня. «Динамо» — «Ваттенс» (Австрия)

1 июля. «Динамо» — «Ботошани» (Румыния)

4 июля. «Динамо» — «Габала» (Азербайджан)

5 июля. «Динамо» — «Университатя» (Румыния)

8 июля. «Динамо» — «Утрехт» (Нидерланды)

9 июля. «Динамо» — «Спарта» (Прага, Чехия)

В Киев «Динамо» вернется 10 июля и продолжит тренировки на своей базе. А уже 15 июля команду Александра Хацкевича ждет первый официальный матч нового сезона — против донецкого «Шахтера» за Суперкубок Украины. Этот поединок состоится в Одессе.