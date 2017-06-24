В украинском футболе в первой и второй лигах увеличили количество замен в матче до 5
15:29, 24 июня 2017Футбол
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Это изменение было принято на конференции ПФЛ.
ПФЛ / pfl.ua/
Делегаты конференции Профессиональной футбольной лиги проголосовали за внесение изменений к регламенту соревнований.
В новом сезоне первой и второй лиги команды смогут проводить по 5 замен. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Увеличение количества замен до пяти стало возможным после внесения изменений к правилам, утвержденным решением IFAB в марте 2017 года.
Количество замен в турнирах получили право варьировать национальные ассоциации, за исключением высшего дивизиона.
Этим правом и воспользовалась ПФЛ.
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