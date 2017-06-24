В украинском футболе в первой и второй лигах увеличили количество замен в матче до 5

Делегаты конференции Профессиональной футбольной лиги проголосовали за внесение изменений к регламенту соревнований.

В новом сезоне первой и второй лиги команды смогут проводить по 5 замен. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Увеличение количества замен до пяти стало возможным после внесения изменений к правилам, утвержденным решением IFAB в марте 2017 года.

Количество замен в турнирах получили право варьировать национальные ассоциации, за исключением высшего дивизиона.

Этим правом и воспользовалась ПФЛ.