Экс-голкипер "Шахтера" подписал контракт с чемпионом Азербайджана

Украинский голкипер, бывший игрок "Шахтера" Антон Каниболоцкий подписал контракт с азербайджанским «Карабахом».

Соглашение подписано на 2 года.

Об этом стало известно со слов агента футболиста Вадима Шаблия .

"Антон Каниболоцкий подписал двухлетний контракт с "Карабахом". Сильный голкипер решил не довольствоваться статусом сменщика Андрея Пятова в "Шахтере", а принял очень интересный вызов в своей карьере. Не сомневаюсь, что Антон получит стабильную игровую практику в одном из сильнейших клубов Азербайджана, а также возможность попасть в групповой турнир Лиги чемпионов", - написал Шаблий в Instagram.

Отметим, что контракт Каниболоцкого с «Шахтером» истек в июне.

29-летний голкипер выступал за горняков с января 2013 года, а в минувшем сезоне УПЛ провел за команду 1 матч.

«Карабах» в минувшем сезоне стал чемпионом Азербайджана, и теперь выступит в квалификации Лиги чемпионов.