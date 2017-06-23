Ждуны на Кубке Конфедераций: российские организаторы устроили ад для зрителей (видео)

Российские организаторы футбольного Кубка Конфедераций-2017 опозорились во время матча между сборными Камеруна и Австралии. Выдача бесплатных билетов для фанатов превратилась для сотен людей в настоящий ад.

Возле стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге болельщики, имевшие билеты на поединок, не могли попасть на арену из-за отсутствия паспортов – Fan ID. Очереди из нескольких сотен людей стояли в три пункта выдачи. 200 человек находились там почти два часа, практически полностью пропустив матч, пишет "Советский спорт".

Как сообщает издание, 2-часовое ожидание в очереди пришлось пережить преимущественно тем людям, которым билеты достались бесплатно (на билетах была надпись "Волонтер").

Когда поединок уже заканчивался, на подступах к стадиону можно было наблюдать такую картину:

80-я минута матча. Молодой человек спешил ко входу.

– Я еще на стадион не заходил, но вот сейчас хоть на минуту попаду. Билет мне достал друг, – сказал он с удивительным оптимизмом и спокойствием.