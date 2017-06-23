Игрок сборной Украины Зинченко: Надеюсь, поедем на ЧМ в Россию, не смешиваю политику со спортом

20-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не видит причин отказываться от участия на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Талантливый игрок "Манчестер Сити" считает первенство планеты наивысшей точкой в карьере каждого спортсмена.

"Я смотрю в будущее с оптимизмом, у нас хорошая команда, которой по силам обыгрывать топ-команды мира. Я надеюсь, что наша мечта сбудется, и мы поедем на чемпионат мира. ЧМ в России? Я никогда не смешивал политику со спортом, и сейчас это делать не нужно. Это самый высокий уровень турнира, на котором только может сыграть команда, и я думаю, нам было бы полезно себя попробовать на чемпионате мира.

Не вижу вообще никаких преград или причин, чтобы у нас что-то не получилось. Да, сейчас в команде много перемен, но, думаю, что в команде находятся очень хорошие исполнители, которые могут добиться поставленных целей", – сказал Александр Зинченко в интервью "КП в Украине".

Кроме того, Зинченко не считает свою карьеру головокружительной.

"Для меня это не взлет, я надеюсь, что это только начало. Есть же много примеров, когда в молодом возрасте футболисты добивались высоких результатов. Пеле в 17 лет уже выигрывал чемпионат мира, а Месси в 22 года становился обладателем "Золотого мяча".

Что касается будущего, то я хотел бы вернуться в "МанСити", это мой дом. Когда мне поступило предложение от "горожан", я даже не раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира Пеп Гвардиола, и мне хотелось бы с ним поработать", - сказал Зинченко.