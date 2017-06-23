"Ливерпуль" объявил о покупке лидера "Ромы", с которым будет играть в Лиге чемпионов

Английский «Ливерпуль», которому летом предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов, объявил о переходе из итальянской «Ромы» 25-летнего полузащитника Мохаммеда Салаха. Покупка египтянина, который в 41 поединке прошлого сезона забил за «волков» 19 мячей и отдал 15 результативных передач, обошлась «Ливерпулю» в 42 млн евро (плюс 8 млн евро в качестве возможных бонусов).

Дороже нынешним летом платили лишь за одного футболиста: португальский полузащитник Бернарду Силва перебрался из «Монако» в «Манчестер Сити» за 50 млн евро.

Футболист сборной Египта Мохаммед Салах будет играть в «Ливерпуле» под 11-м номером (прежний владелец этого номера бразилец Роберто Фирмино взял себе «девятку»). Годовая зарплата Салаха в английском клубе составит 5,5 миллиона евро.