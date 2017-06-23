Месси обязан выплатить 252 тысячи евро штрафа за неуплату налогов

Верховный суд Испании изменил наказание для звезды "Барселоны" Лионеля Месси.

Вместо тюремного заключение сроком на 21 месяц Месси обязан выплатить денежный штраф в размере 252 тысяч евро, сообщает Marca.

Отец футболиста также должен заплатить штраф в размере 180 тысяч евро. Прокуратура не возражает против такого развития событий.

Читайте такжеВерховный суд Испании приговорил Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободыФутболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро. Изначальный приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку, согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет за экономические преступления могут быть заменены условными.

Напомним, что недавно испанская фискальная служба успела обвинить в неуплате налогов лидера «Реала» Криштиану Роналду, а также игрока "ПСЖ" Анхеля Ди Марию.