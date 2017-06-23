Ребров: Мог бы пойти в команду без задач в Европе и набить там шишки, но это другой уровень

Главный тренер клуба из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» украинец Сергей Ребров рассказал о назначении на пост.

«Мне позвонил один из украинских агентов и сказал, что существует интерес этого клуба. Конечно, изначально я не особо рассматривал подобные предложения, было желание поработать в Европе, но после беседы с президентом клуба ситуация изменилась.

Первый раз мы разговаривали около часа, меня поразили его знания, вопросы, которые он мне задавал. Через несколько дней он набрал меня еще раз — и мы снова говорили целый час. Такая заинтересованность не могла не подкупить. Взаимоотношения с президентом очень важны, и у нас они уже выстроились. Меня подкупило желание руководителей развивать клуб.

Перед нами поставлены самые высокие задачи. Иначе я бы не выбрал эту команду. Можно было пойти в команду без задач в Европе, набить там шишки, как того многие хотели, но это немного другой уровень. Я хочу работать там, где ставятся максимальные задачи.

Изучил об «Аль-Ахли» все, что мог. Посмотрел сразу несколько матчей с его участием. Знал историю. Знал, что клуб борется за самые высокие места в национальном чемпионате. Знал, что команда вышла в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

Мой основной заработок заключается не в том контракте, который я подписал, а в том, что нам удастся выиграть. Для меня это важно.

Появятся ли в "Аль-Ахли" украинские футболисты? Посмотрим. Я не думаю, что болельщики "Динамо" хотели бы, чтобы я звал в свой клуб кого-то из ведущих игроков коллектива. Это практически невозможно. А тех, кто в последнее время не соответствовал уровню, я приглашать точно не буду", - сказал Ребров в интервью zbirna.com.

Ранее УНИАН сообщал, что зарплата Реброва в новом клубе составит около 2,4 млн евро.