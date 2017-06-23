Хацкевич: "Динамо" готово к тому, что Ярмоленко и Вида уйдут (видео)

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал одно из первых больших интервью после своего назначения. В разговоре с журналистом #FootballHub белорусский специалист рассказал, в какой футбол будет играть его "Динамо" и будет ли он пользоваться знаменитыми "конспектами" Валерия Лобановского.

"Футбол с тех пор поменялся. Поменялись и люди. Программу Лобановского я прошел как футболист. В каких-то моментах она и сейчас актуальна, но в целом футбол ушел дальше.

Мы хотим играть в активный, агрессивный футбол. Тренировочный процесс поменяется кардинально", - отметил Хацкевич.

Кроме того, Хацкевич прокомментировал возможный уход из команды лидеров "Динамо" - защитника Домагоя Виды и полузащитника Андрея Ярмоленко.

"У нас ведется селекционная работа, мы определили позиции, которые нужно усилить. Мы готовы к тому, что кто-то покинет команду.

На данный момент Ярмоленко еще игрок «Динамо». Мы держим в голове не только его возможный уход, но и уход Виды. Мы должны быть готовы к тому, что парни в любой момент могут нас покинуть. Ярмоленко — определяющий футболист для «Динамо». Вида — также определяющий игрок. Они лидеры на своих позициях, лидеры на поле, лидеры в быту.

Конечно, я буду только двумя руками «за», чтобы футболисты такого уровня остались в команде. Но если будут предложения, то они смогут уйти», – сказал Хацкевич.

Как ранее сообщал УНИАН, Ярмоленко близок к переходу в «Баварию», а Видой интересуется «Бешикташ».