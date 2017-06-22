Роналду заинтересовался возможным переходом из "Реала" в ПСЖ - испанские СМИ

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересовался переходом во французский ПСЖ, сообщает Новое время со ссылкой на испанскую Marca.

Как отмечает испанское издание, на переговорах с президентом "Реала" Флорентино Пересом после завершения летних матчей сборной Португалии Роналду намерен рассказать ему о предложении от французской стороны по поводу трансфера.

Издание утверждает, что теперь Роналду предпочитает перейти в Пари Сен-Жермен, тогда как вариант с переездом в Китай он не рассматривает, стремясь остаться в европейском футболе. Впрочем, не исключается, что Пересу удастся убедить нападающего остаться в команде.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что звездный игрок пересматривает свое решение уйти из команды после того, как в его защиту высказался президент "Реала" Флорентино Перес.

Перед этим стало известно, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выступил против перехода Роналду в Манчестер Юнайтед, хотя тот якобы хотел оказаться в английском коллективе.

Роналду принял решение покинуть "Реал" из-за обвинений в неуплате 14,7 млн евро налогов в 2011-2014 годах. Ранее прокуратура Испании подала иск против игрока по этому делу.