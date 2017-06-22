Зарплата Реброва в саудовском "Аль-Ахли" составит 2,7 миллиона долларов

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский тренер Сергей Ребров в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Как сообщает официальный твиттер команды, зарплата наставника на новом месте работы составит 10 миллионов местных риалов, что составляет 2,4 млн евро в год.

К своим обязанностям Сергей Ребров должен приступить 1 июля.

Как сообщал УНИАН, вчера Ребров подписал с клубом "Аль-Ахли" двухлетний контракт.

С апреля 2014-го по май 2017 года Сергей Ребров возглавлял киевское "Динамо", с которым выиграл пять трофеев.