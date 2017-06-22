Военные сыграли в футбол в зоне АТО с футболистом сборной Украины Федецким (видео)

Известный игрок сборной Украины Артем Федецкий сыграл в футбол в зоне АТО с пограничниками и военнослужащими ВС Украины вблизи Донецка. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

К пограничникам на передовую в зоне АТО приехали звезды украинского футбола. Артем Федецкий, главный тренер молодежной команды "Карпат" (U-19) Андрей Тлумак и легенда львовского футбола, бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец провели символический поединок для поднятия боевого духа в пригороде Донецка.

К спортивному противостоянию присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы. Поединок проходил в полуразрушенном спортзале на позиции «Интернат», что в Марьинке. Бывшая школа находится на передовой и под постоянным огнем боевиков, которые обстреливают наших защитников из соседних терриконов.

«Мы сыграли в футбол, фактически в Донецке. Конечно, не самое лучшее футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности», - рассказал после матча Артем Федецкий.