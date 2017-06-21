Сергей Ребров стал главным тренером клуба из Саудовской Аравии
Соглашение экс-наставника "Динамо" с клубом "Аль-Ахли" рассчитано на два года.
Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров назначен на должность главного тренера саудовского "Аль-Ахли".
Соглашение Реброва рассчитано на два года, сообщает официальный Twitter клуба.
На тренерском мостике клуба из Саудовской Аравии 43-летний украинский специалист заменил 62-летнего швейцарца Кристиана Гросса.
Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с апреля 2014-го по май 2017 года, выиграв с командой два чемпионских титула, а также два Кубка и один Суперкубок Украины.
По завершении минувшего сезона Ребров и руководство "Динамо" решили не продлевать истекший контракт, и специалист остался без работы.
"Аль-Ахли" в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии, уступив на финише 11 очков "Аль-Хилалу".
Кроме того, команда из Джидды продолжает борьбу в Лиге чемпионов Азии, где в четвертьфинале сразится с иранским "Персеполисом". Матчи состоятся 22 августа и 12 сентября.