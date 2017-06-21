Сергей Ребров стал главным тренером клуба из Саудовской Аравии

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров назначен на должность главного тренера саудовского "Аль-Ахли".

Соглашение Реброва рассчитано на два года, сообщает официальный Twitter клуба.

На тренерском мостике клуба из Саудовской Аравии 43-летний украинский специалист заменил 62-летнего швейцарца Кристиана Гросса.

Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с апреля 2014-го по май 2017 года, выиграв с командой два чемпионских титула, а также два Кубка и один Суперкубок Украины.

По завершении минувшего сезона Ребров и руководство "Динамо" решили не продлевать истекший контракт, и специалист остался без работы.

"Аль-Ахли" в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии, уступив на финише 11 очков "Аль-Хилалу".

Кроме того, команда из Джидды продолжает борьбу в Лиге чемпионов Азии, где в четвертьфинале сразится с иранским "Персеполисом". Матчи состоятся 22 августа и 12 сентября.