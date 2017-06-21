Сборная Украины сыграет против Косово на нейтральном поле в Албании

Матч отборочного цикла на чемпионат мира 2018 года между сборными Косово и Украины состоится в Албании, сообщает официальный сайт ФФУ.

Игра пройдет в городе Шкодер на местном стадионе "Лоро Боричи". Вместимость арены - 16 тысяч зрителей. Сооружение реконструировали в 2016 году. Матч состоится 6 октября 2017 года. Это поединок 9-го тура группового турнира квалификации на ЧМ-2018, который станет предпоследним в группе для украинцев.

Отметим, что номинально домашний матч против сборной Косово украинская команда также провела на нейтральном поле в польском Кракове по причине того, что украинский МИД не разрешил проводить поединок в Украине из-за непризнания Украиной независимости Косово. Матч завершился победой украинских футболистов - 3:0.

Как сообщал УНИАН, свой следующий поединок в отборе сборная Украины проведет в Харькове против команды Турции 2 сентября.