В "Шальке" даем Коноплянке новый шанс - главный тренер клуба

Новый главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско заявил, что готов дать шанс всем футболистам своей команды, чтобы проявить себя и закрепиться в составе, в том числе и украинцу Евгению Коноплянке. Это он сказал и самому Коноплянке во время встречи.

По информации спортивного директора клуба Кристиана Хайделя, которого цитирует Bild, Коноплянка несколько часов общался с новым главным тренером клуба "Шальке" Доменико Тедеско. Вместе с тем окончательное решение относительно будущего Евгения в немецком клубе примут в начале августа. Это крайний срок, поскольку, в случае продажи Коноплянки, ему нужно будет найти замену.

Кроме того, как сообщил Хайдель, чешская "Славия" интересовалась Коноплянкой и делала запрос относительно трансфера. Однак "Шальке" отказал чешскому клубу.

"Сейчас украинец хочет сконцентрироваться на еще одном шансе, который он получил в команде", – заявил Хайдель.

"Для Коноплянки все начинается с нуля. Мой первый контакт с ним был положительным", – сообщил наставник клуба Тедеско.

Он также рассказал, что хочет видеть от своих подопечных красивый футбол.

"Я начинаю налаживать контакт со всеми игроками "Шальке". Нужен сильный коллектив, тогда команда будет показывать красивый футбол. Со следующей недели будет сформирован тренерский штаб", - отметил Тедеско.