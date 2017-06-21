Роналду примет решение об уходе из "Реала" после переговоров с президентом клуба Пересом

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду близок к тому, чтобы изменить свое решение об уходе из клуба, сообщает Isport со ссылкой на AS.

По информации издания, португалец растроган недавним интервью Флорентино Переса, в котором тот заявил: "Криштиану Роналду – игрок Реала, и он продолжит выступать за нас".

Роналду уже сообщил, что пересмотрит взгляды на уход из "Реала", однако окончательное решение португалец примет после летних игр за сборную Португалии, когда проведет личные переговоры с Пересом.

Отметим, что до выступления президента мадридского клуба поддержка Роналду в связи с обвинениями в неуплате налогов была оказана только при помощи официального заявления команды.

Как сообщал УНИАН, неделю назад Роналду впервые предъявили обвинение в неуплате налогов. Накануне аналогичное обвинение предъявили экс-главному тренеру "Реала" Жозе Моуриньо, который ныне возглавляет английский "Манчестер Юнайтед".

Месяц назад игрок "Барселоны" Лионель Месси получил условный тюремный срок (21 месяц) после аналогичных обвинений со стороны Налоговой службы Испании.