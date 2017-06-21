Турецкий "Фенербахче" хочет выкупить Феррейру у "Шахтера" за 3 миллиона евро

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в выкупе контракта 26-летнего аргентинского форварда «Шахтера» Факундо Феррейры, сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий Sporx.

Стамбульский клуб готов выложить за футболиста €3 миллиона. Контракт Феррейры с «Шахтером» истекает летом 2018-го года.

Вместе с тем, игрок считается одним из ключевых в донецкой команде, из-за чего сделка маловероятна. В минувшем сезоне Феррейра провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи.