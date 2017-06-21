Драка на НСК "Олимпийский" во время финала Аматорской лиги (видео)

12:17, 21 июня 2017
Футбол
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Президент ФФУ задал риторический вопрос "А где "Беркут"?".

Футбольний клуб

Невиданная хронология беспорядков на НСК Олимпийский без комментариев демонстрирует кто есть кто в украинском футболе. Эксклюзивные кадры FootballHub.

Драка произошла на глазах министра МВД Украины Арсена Авакова, который присутствовал на этом матче.

Как сообщал УНИАН, финал любительской лиги между Агробизнесом и Металлист 1925 сорвали ультрас из Харькова.

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Теги: #драка#фанаты#Металлист 1925