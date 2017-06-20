Исполком ФФУ: УПЛ и Первая лига будут объединены в одну организацию

Исполком ФФУ утвердил проект масштабной реформы украинского клубного футбола, которая затронет как профессиональные лиги, так и аматоров. Об этом сегодня на брифинге поведал после заседания исполкома ФФУ глава организации Андрей Павелко, сообщает SportArena.

По его словам, УПЛ и Первая лига будут объединены под эгидой одной организации, тогда как на базе Второй лиги и аматорского чемпионата будет создана новая полупрофессиональная лига.

«Было решено реформировать профессиональный и аматорский футбол с сезона-2018/19. До 1 января 2018 года рабочая группа, составленная из представителей УПЛ, ФФУ, ПФЛ и наших партнеров, разработает все регламентные документы и концепцию всех турниров, — рассказал функционер.

«Аматорский чемпионат было предложено назвать полупрофессиональной Национальной футбольной лигой. Здесь мы вводим, так назовем, смешанную концепцию — аматорский чемпионат получит возможность заключать с футболистами профессиональные контракты и привлекать разных игроков».

«Также было решено объединить УПЛ и Первую лигу в единое целое как организации, а из второй лиги сделать вышеупомянутый аматорский чемпионат, который разделить на 4 зоны. Это делается для удобства и экономии клубами средств на переездах. Для команд это очень большая нагрузка в логистике».

Напомним, с момента создания чемпионата Украины по футболу в нем было три профессиональные лиги – Высшая (позже — УПЛ), Первая и Вторая, которые пережили различные форматы с делением на зоны по территориальному принципу, двухэтапными форматами и едиными группами. Существовали в разные годы также Переходная лига и первенство КФК.

При этом соревнования в элите проводятся под эгидой УПЛ, Первая и Вторая лиги объединены в ПФЛ, а аматоры выступают в ААФУ.

В минувшем сезоне в УПЛ принимали участие 12 клубов, в Первой лиге – 18, во Второй – 17.