Игрок "Динамо" Мбокани провалил медосмотр в греческом "Олимпиакосе"

Греческий журналист Димитрис Вергос сообщил в Twitter, что конголезский нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани провалил медосмотр в греческом «Олимпиакосе», ссобщает Sport.ua.

Какие именно показатели Мбокани не устроили греческую сторону – не сообщается. Таким образом, трансфер игрока в греческий клуб сорвался.

Конголезец в прошлом сезоне выступал на правах аренды в английском «Халл Сити», где провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.

У Мбокани действующий контракт с «Динамо» до 2018 года.