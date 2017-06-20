Игрок "Динамо" Мбокани провалил медосмотр в греческом "Олимпиакосе"
17:28, 20 июня 2017Футбол
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О том, какие именно показатели не устроили греческую команду, не сообщается.
У Демьерси Мбокани действующий контракт с "Динамо" до конца 2018-го года / xsport.ua
Греческий журналист Димитрис Вергос сообщил в Twitter, что конголезский нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани провалил медосмотр в греческом «Олимпиакосе», ссобщает Sport.ua.
Какие именно показатели Мбокани не устроили греческую сторону – не сообщается. Таким образом, трансфер игрока в греческий клуб сорвался.
Конголезец в прошлом сезоне выступал на правах аренды в английском «Халл Сити», где провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.
У Мбокани действующий контракт с «Динамо» до 2018 года.
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