Моуриньо вслед за Роналду обвинили в неуплате налогов в Испании - ВВС

Испанская прокуратура обвинила Жозе Моуринью в уклонении от уплаты налогов во время работы на посту тренера мадридского "Реала", сообщает ВВС.

В иске ведомства утверждается, что Моуринью, который сейчас работает с английским клубом "Манчестер Юнайтед", не заплатил 3,6 млн долларов налогов в 2011-2012 годах. Он пока не комментировал эти обвинения.

Прокуроры утверждают, что тренер не задекларировал доходы от права публикации собственного изображения в рекламе, чтобы получить "незаконную выгоду".

Неделю назад испанская прокуратура подала иск в суд, обвинив игрока команды "Реал Мадрид" Криштиану Роналду в тех же преступлениях, что и Моуринью.

Ряд крупных СМИ в конце 2016 года обвинили Роналду и Моуринью, а также некоторых других игроков европейских клубов в том, что они якобы выводили в офшорные зоны миллионы долларов, чтобы избежать уплаты налогов.

В конце мая Верховный суд Испании подтвердил приговор аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который в июле прошлого года был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от налогов.