Клуб немецкой Бундеслиги "Шальке" примет решение по Коноплянке в начале августа

Клуб немецкой Бундеслиги "Шальке-04" из Гельзенкирхена предоставит украинскому легионеру Евгению Конолпянке еще один шанс в летнее межсезонье, сообщает Sport.ua со ссылкой на Bild.

Об этом рассказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

«Тедеско и Коноплянка пообщались несколько часов. Теперь Евгений должен показать то, что от него хочет главный тренер», - сказал Хайдель.

Клуб примет решение о судьбе украинца в начале августа.

Читайте такжеКоноплянка будет оштрафован после того, как назвал тренера "Шальке" трусомТакже Хайдель подтвердил, что «Шальке» отказался продавать Коноплянку в чешскую «Славию» из Праги.

«Приходил запрос от «Славии», они хотели подписать «Коноплянку», но мы отказали», – сказал спортивный директор.

Как сообщал УНИАН, Коноплянка играет в "Шальке" с начала сезона 2016/17. На счету игрока 17 матчей в составе команды и 1 гол.