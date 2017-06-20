ФК "Металлист 1925" обратился к Авакову с просьбой открыть уголовное дело относительно драки фанатов

Футбольный клуб "Металлист 1925" (Харьков) выступил со специальным заявлением после финального поединка чемпионата Украины среди аматоров, который был отмечен хулиганскими действиями фанатов харьковчан.

Клуб выступил с критикой болельщиков, которые сорвали финальный матч против "Агробизнеса", сообщает официальный сайт команды.

Руководство "Металлиста 1925" заявило, что это могла быть спланированная провокация и попросило министра внутренних дел Украины Арсена Авакова обратить внимание на инцидент.

"В конце матча произошел инцидент, связанный с бесчинствами так называемых "ультрас". Действия этих псевдоболельщиков привели к крайне негативным последствиям, грубым нарушениям общественного порядка и насилия. Матч был сорван, а авторитету ФК "Металлист 1925" нанесен серьезный ущерб.

По предварительным данным службы безопасности ФК "Металлист 1925", на секторе, в котором должны были размещаться харьковские фанаты, находились жители еще четырех городов Украины, которые приняли участие в массовых беспорядках. Это свидетельствует о спланированной провокации, направленной против участников финального матча и ФК "Агробизнес" в частности. У этого проявления глубинные корни. Мы обращаемся к Министру внутренних дел Украины Арсену Борисовичу Авакову с просьбой открыть уголовное производство, дать оценку хулиганскому инциденту, выявить истинные мотивы организаторов и активных исполнителей, а также сделать все возможное, чтобы они понесли предусмотренное действующим законодательством наказание", - отмечается в обращении.

Напомним, после игры президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что подобное поведение ультрас харьковчан ставит под сомнение участие команды во второй лиге.