Президента футбольного клуба на "Олимпийском" избили фанаты

Во время драки на НСК "Олимпийский" в Киеве, которую устроили фанаты "Металлиста 1925", был избит президент команды "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область) Олег Собуцкий.

Именно команде "Агробизнес" после игры были вручены медали победителей чемпионата Украины среди аматоров.

Олег Собуцкий прокомментировал то, что произошло на стадионе.

"Перед игрой представители "Металлиста" рассказывали на всех сайтах, что они порвут нашу команду. Но поединок все расставил по местам. Считаю, что фанаты из Харькова специально сорвали матч. потому что считали, что их поражение может быть еще больше (арбитр остановил матч при счете 4:0 в пользу хмельниччан. - Прим. авт.). Это показало их слабость. Люди обкуренные или они наркоманы! Таких к спорту допускать нельзя", - отметил Собуцкий в комментарии #FootballHub.

Полное видео интервью: