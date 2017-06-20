"Шахтер" отдал своего самого перспективного форварда в аренду
12:36, 20 июня 2017Футбол
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21-летний Андрей Борячук проведет ближайший сезон в клубе "Мариуполь".
Андрей Борячук / shakhtar.com
Нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Борячук следующий сезон проведет в аренде в футбольном клубе «Мариуполь».
Об этом сообщил официальный сайт ФК "Шахтер".
Подписание аренды с Борячуком подтвердил также агент футболиста Вадим Шаблий.
"Один из самых талантливых молодых украинских нападающих Андрей Борячук следующий сезон проведет на правах аренды в «Мариуполе».
Для дальнейшего прогресса 21-летнему форварду необходима игровая практика, которую он и получит в добротной команде, ставящей перед собой в новом чемпионате задачу выхода в еврокубки", – отметил Шаблий.
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