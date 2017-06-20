"Шахтер" отдал своего самого перспективного форварда в аренду

Нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Борячук следующий сезон проведет в аренде в футбольном клубе «Мариуполь».

Об этом сообщил официальный сайт ФК "Шахтер".

Подписание аренды с Борячуком подтвердил также агент футболиста Вадим Шаблий.

"Один из самых талантливых молодых украинских нападающих Андрей Борячук следующий сезон проведет на правах аренды в «Мариуполе».

Для дальнейшего прогресса 21-летнему форварду необходима игровая практика, которую он и получит в добротной команде, ставящей перед собой в новом чемпионате задачу выхода в еврокубки", – отметил Шаблий.