"Шахтер" отдал своего самого перспективного форварда в аренду

12:36, 20 июня 2017
Футбол
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21-летний Андрей Борячук проведет ближайший сезон в клубе "Мариуполь".

Андрей Борячук / shakhtar.com

Нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Борячук следующий сезон проведет в аренде в футбольном клубе «Мариуполь».

Об этом сообщил официальный сайт ФК "Шахтер".

Подписание аренды с Борячуком подтвердил также агент футболиста Вадим Шаблий.

"Один из самых талантливых молодых украинских нападающих Андрей Борячук следующий сезон проведет на правах аренды в «Мариуполе».

Для дальнейшего прогресса 21-летнему форварду необходима игровая практика, которую он и получит в добротной команде, ставящей перед собой в новом чемпионате задачу выхода в еврокубки", – отметил Шаблий.

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Теги: #Шахтер#Борячук#ФК Мариуполь