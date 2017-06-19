Луганская "Заря" усилилась сразу пятью игроками "Днепра" и ждет новичков-бразильцев

Одним из последних среди участников украинской футбольной Премьер-лиги вышел из отпуска бронзовый призер чемпионата — луганская "Заря".

Сегодня команда собралась на базе, где и начнет втягивающий сбор. Помимо тренировочных занятий, подопечные Юрия Вернидуба 25 июня проведут спарринг со второлиговым "Никополем". Это станет первым из семи запланированных на межсезонье товарищеских матчей.

Уже в Словении, куда "Заря" прибудет 28-го числа, команда сыграет шесть контрольных поединков, среди соперников - хорватский "Хайдук", тбилисское "Динамо" и другие.

Что касается кадровых вопросов, то их прокомментировал главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

"Заря" подписала контракты с пятью футболистами "Днепра". Это Андрей Лунин, Максим Лунев, Александр Сваток, Евгений Чеберко и Владислав Кочергин. Ранее игроками нашей команды стали Владислав Кабаев, бразильцы Леонидас и Силас. Сейчас с нами тренируется еще один нападающий из Бразилии, а вечером должны прилететь два его соотечественника — центральный защитник и форвард", - отметил Юрий Вернидуб, которого цитирует сайт Команда1.

Среди потерь "Зари" - Григорий Ярмаш, завершивший карьеру и вошедший в тренерский штаб, а также Джаба Липартия, Игорь Чайковский, Эдуард Соболь, Иван Петряк, Владислав Кулач. У последних троих игроков завершились арендные соглашения с клубом.

А вот Дмитрия Гречишкина в "Заре" попытаются удержать. По крайней мере, переговоры с "Шахтером" продолжаются.