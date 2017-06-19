Беспредел от харьковских фанатов: матч на "Олимпийском" в Киеве был сорван (видео)
22:46, 19 июня 2017Футбол
4472
Сотни фанатов устроили массовую потасовку, сорвав поединок на НСК "Олимпийский".
Харьковские фанаты сорвали проведение игры на НСК "Олимпийский" / facebook.com/alex.glyvynskyy
В Киеве на НСК "Олимпийский" проходил финальный матч чемпионата Украины среди аматорских команд между "Металлистом-1925" (Харьков) и «Агробизнесом» (Волочиск, Хмельницкая область).
На 75-й минуте, при счете 4:0 в пользу «Агробизнеса» болельщики «Металлиста-1925» начали жечь фаеры и выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами «Агробизнеса». Позже они направились к центральным секторам, где тоже началась массовая потасовка, сообщает Трибуна.
Матч был остановлен, позже «Агробизнес» наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.
Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что теперь «Металлист-1925» могут не допустить во вторую лигу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter