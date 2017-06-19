Беспредел от харьковских фанатов: матч на "Олимпийском" в Киеве был сорван (видео)

В Киеве на НСК "Олимпийский" проходил финальный матч чемпионата Украины среди аматорских команд между "Металлистом-1925" (Харьков) и «Агробизнесом» (Волочиск, Хмельницкая область).

На 75-й минуте, при счете 4:0 в пользу «Агробизнеса» болельщики «Металлиста-1925» начали жечь фаеры и выбежали на поле, а затем устроили драку с фанатами «Агробизнеса». Позже они направились к центральным секторам, где тоже началась массовая потасовка, сообщает Трибуна.

Матч был остановлен, позже «Агробизнес» наградили золотыми медалями чемпионата Украины среди аматоров.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что теперь «Металлист-1925» могут не допустить во вторую лигу.