Известный форвард Рауль станет помощником гендиректора мадридского "Реала"
18:32, 19 июня 2017Футбол
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39-летний экс-футболист занял один из руководящих постов в мадридском клубе.
Рауль возвращается в "Реал" / realmadrid.ru
Легендарный испанский нападающий Рауль близок к возвращению в "Реал" - на этот раз в новом качестве.
39-летний испанец займет должность помощника генерального директора мадридского клуба и будет подчиняться непосредственно исполнительному директору клуба Хосе Санчесу.
Рауль должен стать связующим звеном между руководством и персоналом «Реала». Кроме того, он будет управлять базой клуба в Вальдебебас.
Сообщалось, что Рауль может стать помощником президента «Реала» Флорентино Переса.
Рауль выступал за «Реал» с 1994-го по 2010 год. Затем он по два сезона играл за немецкий «Шальке», катарский «Аль-Садд» и американский «Нью-Йорк Космос».
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