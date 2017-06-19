Известный форвард Рауль станет помощником гендиректора мадридского "Реала"

Легендарный испанский нападающий Рауль близок к возвращению в "Реал" - на этот раз в новом качестве.

39-летний испанец займет должность помощника генерального директора мадридского клуба и будет подчиняться непосредственно исполнительному директору клуба Хосе Санчесу.

Рауль должен стать связующим звеном между руководством и персоналом «Реала». Кроме того, он будет управлять базой клуба в Вальдебебас.

Сообщалось, что Рауль может стать помощником президента «Реала» Флорентино Переса.

Рауль выступал за «Реал» с 1994-го по 2010 год. Затем он по два сезона играл за немецкий «Шальке», катарский «Аль-Садд» и американский «Нью-Йорк Космос».