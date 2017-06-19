Руслан Ротань прибыл в Прагу и пройдет медосмотр в "Славии"

Капитан «Днепра» Руслан Ротань прилетел в Прагу для прохождения медосмотра в местном клубе «Славия». Об этом в своем Facebook сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло, который помогает хавбеку с переходом в чешский клуб.

Ранее уже была информация о том, что игрок договорился о личном контракте с чемпионами Чехии. Позже стало известно и об интересе «Славии» к другому украинцу – Евгению Коноплянке, но после смены тренера в «Шальке» этот трансфер стал невозможным.