Руслан Ротань прибыл в Прагу и пройдет медосмотр в "Славии"
17:56, 19 июня 2017Футбол
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Полузащитник сборной Украины близок к заключению контракта с чемпионом Чехии - "Славией".
Руслан Ротань - в Праге / facebook.com
Капитан «Днепра» Руслан Ротань прилетел в Прагу для прохождения медосмотра в местном клубе «Славия». Об этом в своем Facebook сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло, который помогает хавбеку с переходом в чешский клуб.
Ранее уже была информация о том, что игрок договорился о личном контракте с чемпионами Чехии. Позже стало известно и об интересе «Славии» к другому украинцу – Евгению Коноплянке, но после смены тренера в «Шальке» этот трансфер стал невозможным.
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