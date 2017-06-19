Киевское "Динамо" вышло из отпуска вместе с Гусевым и Кравцом

Сегодня игроки киевского "Динамо" собрались в Киеве после отпуска. С утра прошли медицинское обследование в клинике "Борис", на 16.00 запланирована тренировка в Конче-Заспе, сообщает сайт Команда1.

Среди 18-ти футболистов, которые до 25 июня включительно будут готовиться на клубной базе, присутствуют вернувшийся из аренды в испанской "Гранаде" Кравец, а также Гусев, подписавший с "Динамо" однолетний контракт.

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" начал подготовку к новому сезонуСербский защитник Пантич появится в лагере "бело-синих" 20 июня, а еще через шесть дней к основной группе присоединятся игроки, которые были вызваны в сборные своих стран на отборочные матчи ЧМ-2018. Это украинцы Ярмоленко, Беседин, Шепелев, Сидорчук, Морозюк и Цыганков, хорват Вида, венгр Кадар и белорус Корзун.

26 июня "Динамо" вылетит в Австрию на тренировочный сбор. Подготовка в австрийском Тироле продлится две недели, в течение которых киевляне планируют провести шесть спаррингов.

Четыре соперника уже известны. Это местный "Ваттенс" (30 июня) и три участника Лиги Европы следующего сезона — румынская "Университатя" (5 июля), голландский "Утрехт" (8 июля) и чешская "Спарта" (9 июля). Еще два спарринг-партнера подыскиваются (1-е и 4 июля).

10 июля команда Хацкевича возвращается из Австрии, а 15-го числа откроет для себя сезон матчем в Одессе за Суперкубок Украины с "Шахтером".