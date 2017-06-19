Игорь Суркис: Я не спал три ночи, когда не продлил контракт с Ребровым (видео)

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал необычное интервью за рулем автомобиля, сообщает #FootballHub.

Во время 20-минутного общения президент самого титулованного клуба страны рассказал о том, когда "Динамо" вновь может сыграть в Донецке, о своем общении с Ринатом Ахметовым, о деньгах, которые лежали у него в "Приватбанке", об отношении к автомобилям и о том, как проводит свободное время в кругу друзей.

Игорь Суркис прокомментировал также смену главного тренера клуба.

«Впервые за годы моего президентства, не продлив контракт с главным тренером, я был расстроен, я был грустным. Я переживал, не спал три ночи, надеялся, что Сергей Станиславович Ребров найдет в себе силы продолжить работу.

Я еще раз скажу для тех, кто говорит и пишет, что мы с Ребровым поступили некрасиво. Я поступил с Ребровым очень красиво. Для него двери клуба всегда открыты. Мы его всегда ждем, и я его обязательно обниму при встрече», – сказал Суркис.