Динамовец Ярмоленко близок к переходу в "Баварию" - СМИ

Как стало известно сайту Команда1 из достоверных немецких источников, капитан киевского «Динамо», полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Подробности грядущего трансфера неизвестны, но серьезная заинтересованность немецкого клуба существует.

Читайте также"Динамо" пока не продает хорвата Виду, отказавшись от предложения "Бешикташа" По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В «Баварии» Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский «Ювентус».

Добавим, что в настоящий момент Ярмоленко находится в Турции, где отдыхает вместе со своей семьей.