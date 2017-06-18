Историческое событие: арбитр отменил гол сборной Португалии после видеоповтора

В одном из матчей Кубка конфедераций Португалия - Мексика (2:2), который проходил в российской Казани, произошло историческое событие.

На 19-й минуте главный арбитр встречи аргентинец Нестор Питана отменил взятие ворот сборной Мексики после совещания с видеоассистентами.

Защитник сборной Португалии Пепе переправил мяч в сетку, рефери вначале указал на центр поля, но затем прислушался к наушнику, в котором его ассистенты отрапортовали о возможном офсайде. Видеоповтор показал, что Пепе действительно находился в положении вне игры. Гол не был засчитан.

Этот эпизод стоил победы чемпионам Европы, ведь на последней минуте игры они пропустили гол, упустив три очка, а матч завершился вничью.