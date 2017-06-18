Историческое событие: арбитр отменил гол сборной Португалии после видеоповтора
20:00, 18 июня 2017Футбол
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Видеоповторы в футболе - в действии.
Гол сборной Португалии не был засчитан после просмотра видеоповтора / Reuters
В одном из матчей Кубка конфедераций Португалия - Мексика (2:2), который проходил в российской Казани, произошло историческое событие.
На 19-й минуте главный арбитр встречи аргентинец Нестор Питана отменил взятие ворот сборной Мексики после совещания с видеоассистентами.
Защитник сборной Португалии Пепе переправил мяч в сетку, рефери вначале указал на центр поля, но затем прислушался к наушнику, в котором его ассистенты отрапортовали о возможном офсайде. Видеоповтор показал, что Пепе действительно находился в положении вне игры. Гол не был засчитан.
Этот эпизод стоил победы чемпионам Европы, ведь на последней минуте игры они пропустили гол, упустив три очка, а матч завершился вничью.
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