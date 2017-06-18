Завезите марихуаны для голландцев: президент РФС Мутко отличился неудачной шуткой

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко неудачно пошутил во время внеочередной конференции РФС.

В ответ на просьбу представителей Ульяновской области помочь с привлечением команд-участниц ЧМ-2018 в небольшие города, в которых есть базы, Мутко предложил завезти для сборной Голландии марихуану.

"Большинство команд уже выбрали себе базы. Мы рекомендуем им, но базы выбирают сами команды. Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе прочих.

Но вы начинайте. Если голландцы, то марихуанки завезите или еще чего-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте!", - сказал Мутко.

Интересно, что одним из гостей конференции был президент ФИФА Джанни Инфантино.

Следом Мутко попытался оправдаться: "Да я шучу, конечно. Я хочу вам что сказать - под лежачий камень... Этим нужно заниматься. Хочешь, чтобы в твой регион приехала какая-то команда - занимайся, создавай условия..."

Заявление Мутко передает журналист "Спорт FM" Никита Павлов в своем Twitter.