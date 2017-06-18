"Динамо" пока не продает хорвата Виду, отказавшись от предложения "Бешикташа"
13:48, 18 июня 2017Футбол
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Турецкий клуб выходил с объемным предложением, но получил отказ от киевлян - СМИ.
Домагой Вида / fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может остаться этим летом в Киеве, несмотря на предложения из Турции. Руководство «бело-синих» отклонило предложение от стамбульского "Бешикташа" по трансферу хорватского защитника. Об этом сообщает сайт forospor.com.
Турецкий клуб предложил за хорвата 1 млн евро и в дополнение двух игроков - украинского голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза.
Киевлян этот вариант не устроил. Более того, сообщается что "Динамо" готово подписать новый контракт с защитником.
Отметим, что действующий контракт Виды с «Динамо» истекает этой зимой.
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