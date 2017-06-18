"Динамо" пока не продает хорвата Виду, отказавшись от предложения "Бешикташа"

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может остаться этим летом в Киеве, несмотря на предложения из Турции. Руководство «бело-синих» отклонило предложение от стамбульского "Бешикташа" по трансферу хорватского защитника. Об этом сообщает сайт forospor.com.

Турецкий клуб предложил за хорвата 1 млн евро и в дополнение двух игроков - украинского голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза.

Киевлян этот вариант не устроил. Более того, сообщается что "Динамо" готово подписать новый контракт с защитником.

Отметим, что действующий контракт Виды с «Динамо» истекает этой зимой.