"Динамо" пока не продает хорвата Виду, отказавшись от предложения "Бешикташа"

13:48, 18 июня 2017
Футбол
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Турецкий клуб выходил с объемным предложением, но получил отказ от киевлян - СМИ.

Домагой Вида / fcdynamo.kiev.ua

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может остаться этим летом в Киеве, несмотря на предложения из Турции. Руководство «бело-синих» отклонило предложение от стамбульского "Бешикташа" по трансферу хорватского защитника. Об этом сообщает сайт forospor.com

Турецкий клуб предложил за хорвата 1 млн евро и в дополнение двух игроков - украинского голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза.

Киевлян этот вариант не устроил. Более того, сообщается что "Динамо" готово подписать новый контракт с защитником. 

Отметим, что действующий контракт Виды с «Динамо» истекает этой зимой. 

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Теги: #Динамо#футбол#Бешикташ#Домагой Вида