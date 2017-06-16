Испанец Наварро назначен главным тренером "Карпат"

Львовские «Карпаты» подписали контракт с испанским наставником Серхио Наварро, сообщает официальный сайт "львов".

"Я нахожусь во Львове не так давно, однако ознакомился со стадионом и базой. Могу заверить, что инфраструктура отвечает всем необходимым требованиям. Этого достаточно для того, чтобы комфортно работать и выполнять поставленные задачи", - заявил Наварро после назначения.

"Да, безусловно, за короткое время, я имел возможность наблюдать за играми команды и оценил ее возможности. Я вижу потенциал, здесь достаточно игроков, которые имеют шанс на рост. В «Карпатах» также хватает опытных игроков, на которых я также буду надеяться", - подчеркнул испанский специалист.

В штаб Серхио Наварро войдут два испанских помощники: ассистент Иван Медай и тренер по физподготовке Хосе Пастор, который работал в «Вильярреале», белорусскому БАТЭ, российских «Рубине», «Кубани» и «Ростове». С последним клубом стал серебряным призером чемпионата России.

В тренерский штаб также войдут Михаил Дячук-Ставицкий, который ранее работал тренером молодежной команды и тренер по работе с вратарями Владимир Марчук, аналогичные функции выполнял в команде Олега Дулуба.

Новый главный тренер «зелено-белых» получил первый опыт тренерской работы в сезоне 2004/2005 годов, когда работал в структуре испанского клуба «Кастельон» (в течение нескольких лет был наставником в командах различных возрастных категорий).

В 2011-м году впервые отправился за границу и занял пост методологического директора казанского «Рубина» (команда завоевала Кубок России в 2012-м и вышла в четвертьфинал Лиги Европы), а также помощника главного тренера Курбана Бердыева.

Параллельно Серхио Наварро проводил обучение в школе тренеров в Валенсии (Испания).

В течение последних трех сезонов выполнял функции методологического директора испанского «Вильярреала».