Игрок "Динамо" Цуриков стал свободным агентом

У динамовского защитника Андрея Цурикова летом закончился срок аренды в «Александрии», после чего он разорвал контракт и с киевским "Динамо", сообщает офифиальный сайт ФК "Динамо".

Несмотря на то, что контракт с клубом у футболиста действовал до конца декабря 2017-го года, «Динамо» по обоюдному согласию решило предоставить ему статус свободного агента на полгода раньше – 15-го июня. Теперь Андрей сосредоточен на рассмотрении вариантов дальнейшего продолжения своей футбольной карьеры.

За первую команду столичного клуба Цуриков провел 8 матчей, и еще 30 (забил 11 голов) сыграл в молодежном первенстве.

Напомним, первую часть сезона 2015/2016 игрок провел на правах аренды в ужгородской «Говерле», после чего выступал за греческий «Левадиакос». А в прошлом чемпионате снова-таки, на правах аренды защищал цвета «Александрии».

"ФК «Динамо» Киев благодарит защитника за время, проведенное в нашей команде, и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.