Антикоррупционный прокурор Холодницкий избран вице-президентом ФФУ

В Доме футбола в Киеве сегодня, 16 июня, состоялся 20 Конгресс Федерации футбола Украины.

В ходе заседания принято решение переизбрать Андрея Павелко президентом Федерации футбола Украины. Как уточнили в ФФУ, решение приняли все 95 делегатов единогласно.

Читайте такжеПрезидент ФФУ Павелко: Мариуполь – мирный украинский город, который заслуживает большого футбола

Отметим, что Андрей Павелко был единственным кандидатом на должность главы ФФУ. Как известно, срок полномочий президента Федерации футбола Украины составляет 5 лет, таким образом, Павелко будет руководить федерацией до 2022 года.

Помимо этого, делегаты избрали трех первых вице-президентов ФФУ. Одним из них стал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Первыми вице-президентами ФФУ так же стали Вадим Костюченко и Александр Бандурко.

Ранее в комментарии Украинской правде Холодницкий отметил, что это его персональное решение - подать свою кандидатуру на пост вице-президента ФФУ.

"ФФУ – это общественная организация. И деятельность в ФФУ – это сугубо общественная деятельность, не запрещенная законом", – сказал Холодницкий.

Он отметил, что будет заниматься этой деятельностью лишь в нерабочее время и бесплатно.

Как отмечает издание Champion, делегаты Конгресса избрали 8 вице-президентов ФФУ, среди которых - заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, народные депутаты Сергей Куницын, Александр Герега и Андрей Мацола.

Также, на Конгрессе в соответствии с требованиями законодательства общественную организацию Федерация футбола Украины было переименовано в общественный совет "Федерация футбола Украины".