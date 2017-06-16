Роналду уведомил руководство "Реала" о решении покинуть клуб - СМИ

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть клуб, сообщает A Bola.

По информации источника, желание футболиста сборной Португалии обусловлено последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чем он уже сообщал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

Читайте также"Реал" рекомендует Роналду заплатить штраф испанским государственным органам

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.