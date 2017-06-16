Сегодня в ФФУ может измениться исполком и состав вице-президентов

Сегодня в 12:00 стартует Конгресс ФФУ, где Андрей Павелко, который, как ожидается, должен одержать победу на безальтернативных выборах, сообщает Террикон со ссылкой на Футбол 1.

Интриги в президентских выборах нет, но в кулуарах говорят о том, что может измениться состав заместителей и вице-президентов ФФУ. Об этом сообщили в эфире канала "Футбол 1". Также не исключены перемены в исполкоме, составе коллективных членов и комитетах.

Сегодня Андрей Павелко представит программу развития футбола до 2030 года. Это будет происходить в присутствии вип-гостей из Европы - помощника президента УЕФА Зорана Лаковича и представителя президента ФИФА Бьорна Вассело.