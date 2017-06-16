Сегодня в ФФУ может измениться исполком и состав вице-президентов
11:29, 16 июня 2017Футбол
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Конгресс организации начнется ровно в полдень.
Павелко участвует в безальтернативных выборах / фото: УНИАН
Сегодня в 12:00 стартует Конгресс ФФУ, где Андрей Павелко, который, как ожидается, должен одержать победу на безальтернативных выборах, сообщает Террикон со ссылкой на Футбол 1.
Интриги в президентских выборах нет, но в кулуарах говорят о том, что может измениться состав заместителей и вице-президентов ФФУ. Об этом сообщили в эфире канала "Футбол 1". Также не исключены перемены в исполкоме, составе коллективных членов и комитетах.
Сегодня Андрей Павелко представит программу развития футбола до 2030 года. Это будет происходить в присутствии вип-гостей из Европы - помощника президента УЕФА Зорана Лаковича и представителя президента ФИФА Бьорна Вассело.
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