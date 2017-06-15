Президент ФФУ Павелко: Мариуполь – мирный украинский город, который заслуживает большого футбола

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о том, почему считает ФК "Мариуполь" полноправным новичком УПЛ, который может проводить домашние матчи на своем стадионе, сообщает ФФУ.

"Мариуполь – мирный украинский город, который заслуживает увидеть большой футбол, - подчеркнул Павелко. - Местная власть и полиция уже предоставили все необходимые гарантии. Подавляющее большинство клубов не выразила никаких сомнений в том, ехать ли в Мариуполь. Но если кто-то слишком волнуется насчет личной безопасности – я готов разделить риски и поехать автобусом вместе. Если надо убедить кого-то собственным примером – я это, безусловно, сделаю, от своих слов никогда не отказываюсь".

Также Павелко отметил: "Террористическая угроза сейчас есть во всем мире и в любом городе Украины. И это не связано только с футболом. Угроза есть и для концертов, и для остальных массовых мероприятий. ФФУ не уполномочена гарантировать безопасность участников и зрителей, ее гарантируют соответствующие силовые органы. Это вопрос соблюдения порядка: есть гарантии безопасности, есть регламент соревнований – надо его соблюдать. А в случае сообщений о потенциальной угрозе, любое событие обязательно отменят, либо это футбольный поединок, либо концерт".

На вопрос, относительно того, что топ-менеджер одного из клубов, который не хочет ехать в Мариуполь, заявил, что клубный автобус является «яркой мишенью для боевиков», а другой клуб считает, что в отношении «западников» и «пацанов из Бандерштадта» могут быть провокации, глава ФФУ считает: "Напомню, год назад в Мариуполе состоялся сольный концерт «Океана Ельзи» во главе с одним из самых известных патриотов Украины – Святославом Вакарчуком. Пришел полный стадион – ни одного инцидента! Или «Океан Эльзы» – менее привлекательная мишень для российских террористов, чем любой футбольный клуб Украины? Много наших ребят погибло ради мира, который сейчас царит в Мариуполе. Футбол – это признак мирной жизни. Мы должны поддержать жителей города, на их долю в последние годы выпало много трудностей. На днях в Краматорске разговаривал с нашими бойцами, среди них много поклонников футбола – они возмущены тем, что кое-кто отказывается играть в Мариуполе".

А на уточняющий вопрос, что один концерт, это не целый футбольный сезон, Павелко отметил: "Весь последний год в Мариуполе играли клубы Первой лиги со всей страны – от Стрыя до Краматорска, от Киева до Николаева. Более того, в мае 2016-го в Мариуполе играла вторая команда одного из клубов, который тогда не боялся террористов, а сейчас боится – и его клубный автобус тоже без проблем доехал в обе стороны. Это абсолютно искусственно созданная проблема. Я призываю клубы еще раз пересмотреть все гарантии безопасности, которые им уже предоставлены и принять единственное верное решение – в соответствии с расписанием матчей приехать в Мариуполь и подарить городу праздник футбола".

Как сообщал УНИАН, "Ильичевец" (ныне - ФК "Мариуполь") выиграл соревнования Первой лиги сезона 2016/17.