Фанаты черниговской "Десны" собираются на очередной протест в Киев

Завтра, 16 июня, в Киеве состоится ХХ Конгресс ФФУ.

Черниговские фанаты ФК «Десна» намерены обратиться к федерации с требованием рассмотреть дело черниговской команды, и, в конце концов, допустить ее к соревнованиям Премьер-лиги сезона 2017/2018.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из лидеров фанатского движения Дмитрий Дорошко.

«В свою очередь приглашаю всех неравнодушных завтра приехать к дому футбола и напомнить чиновникам федерации, что спортивный принцип превыше всего, и судьба места в УПЛ должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах федерации. Наше требование простое – «Десна» должна играть в УПЛ!» - отметил он, пишет Высокий Вал.

Напомним, завтра на ХХ Конгрессе ФФУ главным вопросом будет переизбрание руководящих органов федерации футбола и президента организации. Единственным кандидатом на пост главы ФФУ является действующий президент Андрей Павелко.