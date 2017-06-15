Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов откроет в Испании футбольный лагерь для украинских детей

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов откроет в Испании футбольный лагерь для детей из Украины.

"12 июня в Испании, в городе Дайя-Вьеха, между Фондом Игоря Беланова и мэром Рафой Вивесом было подписано соглашение об открытии весной 2018 года спортивно-футбольного лагеря "Camps Teens" для детей от 8 до 18 лет.

Заниматься с детьми будут тренеры команд испанской Ла Лиги. Уже есть договоренности с детскими школами клубов Ла Лиги о совместных турнирах между учениками. Принять участие в обучении и сборах смогут все желающие и футболисты, которые подают надежды. Для талантливых детей из Украины будем искать спонсоров и меценатов.

Хочу отметить теплый прием в Испании. Здесь знают всех украинских обладателей Золотого мяча: Олега Блохина, Андрея Шевченко и вашего покорного слугу – Игоря Беланова. Испания – футбольная страна и ее гражданам не чужда Украина, украинский футбол, украинские таланты. Будем помогать друг другу", – написал Игорь Беланов на своей странице в Facebook.