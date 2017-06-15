"Реал" рекомендует Роналду заплатить штраф испанским государственным органам

Мадридский клуб "Реал" посоветовал нападающему команды Криштиану Роналду заплатить штраф, чтобы избежать излишней судебной волокиты и нежелательных последствий, связанных с постоянным вниманием СМИ в деле с неуплатой налогов. Об этом сообщает издание AS.

Читайте такжеРоналду предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму около 15 миллионов евро Как сообщал УНИАН, испанская прокуратура подала в суд заявление на Криштиану Роналду, обвиняя его в уклонении от выплаты налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011-го по 2014 годы. В частности, футболист сделал это с помощью "бизнес-структуры", которую создал в 2010 году.

Роналду обвиняется в неуплате денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом игрок обвиняется в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.

Ранее "Реал" выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что клуб верит в полную невиновность игрока.