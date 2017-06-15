Донецкий "Шахтер" начал подготовку к новому сезону

Утром 15 июня футболисты и тренеры донецкого "Шахтера" собрались на загородной базе «Святошин» возле Киева для начала подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Отсутствуют в тренировочном лагере чемпионов Украины лишь игроки, которые вызывались в национальные сборные своих стран.

В то же время, до возвращения сборников с первой командой "Шахтера" будут заниматься десять игроков Академии клуба. В тренировочный процесс чемпион Украины входит в таком составе:

вратари: Олег Кудрик, Руслан Ефанов, Владислав Вертей;

защитники: Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо, Сергей Вакуленко, Давид Хочолава, Даниил Сагуткин, Евгений Чаговец, Юрий Мате;

полузащитники: Вячеслав Танковский, Фред, Бернард, Алан Патрик, Дентиньо, Игорь Кирюханцев, Александр Пихаленок, Владислав Якимец, Дмитрий Топалов;

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Сначала все прошли плановый медосмотр, включавший в себя анализ крови и электрокардиограмму.

Сегодня «Шахтер» проведет первую тренировку после отпуска.

Игроки "Шахтера", которые были вызваны в национальную сборную Украины, отдыхают до 22 июня.

Александр Зубков, учавствовавший вместе с молодежной сборной Украины в Мемориале им. В. Лобановского, присоединится к партнерам 20 июня.

Игрок сборной Бразилии Тайсон приедет в расположение донетчан 25 июня.